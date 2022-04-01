«Газпром» вийшов зі своєї німецької дочірньої компанії — Finance.ua

«Газпром» вийшов зі своєї німецької дочірньої компанії

Вчора 15:46 — Енергетика

Холдинг Gazprom Germania залишив російську групу «Газпром». Компанія займається торгівлею та логістикою газу в Німеччині.

Про це повідомляє « Газпром ».

Дочірні товариства ПАТ «Газпром» 31 березня 2022 року припинили участь у ТОВ «Газпром експорт бізнес-сервіси», яке є єдиним учасником GAZPROM Germania GmbH", — йдеться у повідомленні.

У «Газпромі» також заявили, що 31 березня група «Газпром» припинила свою участь у німецькій компанії GAZPROM Germania GmbH і всіх її активах, серед яких — Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Раніше повідомлялося, що федеральний уряд вивчає варіант із націоналізацією дочірніх підприємств «Газпрому» та «Роснєфті» на території Німеччини. Gazprom Germania управляє великими газосховищами.

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