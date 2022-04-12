Газпром скоротив транзит газу через Україну — Finance.ua

При цьому поставки через інший російський газогін, Північний потік, проводилися майже на повну транзитну потужність.
Хоча російські поставки досі не зазнавали перебоїв через вторгнення рф в Україну, а обсяги навіть підвищувалися до довоєнного рівня в окремі дні, інвестори протягом останніх місяців пильно стежать за динамікою поставок.
За словами європейського газового стратега Morgan Stanley Мартійна Ратса, ціни на газ в Європі за найкоротшими контрактами наразі відображають премію за ризик у 20-40% через можливість перебоїв.
Ф’ючерси на газ в головному терміналі TTF у Нідерландах зросли на 3% до 103,12 євро за МВт-год, або 1182,52 долара за тисячу кубів. У понеділок, для порівняння, ціна коливалася на рівні біля 100 євро за МВт-год (1146,65 дол за тисячу кубів).