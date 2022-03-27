"Газпром" продовжує транзит газу через Україну на максимальних рівнях — Finance.ua
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"Газпром" продовжує транзит газу через Україну на максимальних рівнях

Вчора 19:49Енергетика
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Завантаження російським «Газпромом» газотранспортної системи України 27 березня зберігається на максимальному рівні довгострокового контракту — 109 мільйонів кубічних метрів на добу.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
Як свідчать дані «Оператора ГТС України», номінація на 27 березня становить 109,6 млн куб. м, заявка на 26 березня була 109,5 млн куб. м.
Наразі котирування на головному європейському хабі TTF становлять 1100 доларів за тисячу кубометрів.
Газопровід «Ямал-Європа», який транспортує газ через білорусь та Польщу до Німеччини, з минулого тижня перейшов у реверсний режим і досі продовжує працювати у цьому напрямку.
У міру настання весни в Європі продовжує зростати температура повітря. На поточному тижні в середньому на 4 градуси тепліше, ніж попереднього.
За матеріалами: Економічна Правда
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