Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль після зниження цін упродовж півроку — Finance.ua

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Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль після зниження цін упродовж півроку

Енергетика
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Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль після зниження цін упродовж півроку
Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль після зниження цін упродовж півроку
Фактична ціна реалізації газу в Україні у червні 2024 року зросла на 0,8% до 12 563 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.
Про це свідчать дані Міністерства економіки.
Таким чином газ дорожчає другий місяць після зниження ціни протягом шести місяців поспіль. Газ коштує дорожче, ніж у червні минулого року (10 743 грн).
Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль після зниження цін упродовж півроку
Зростання цін на газ може бути спричинене девальвацією гривні. Середній офіційний курс долара зріс у червні на 1,9% до 40,48 гривень.

Прогноз ціни

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 350 доларів за тисячу кубометрів (14,3 тисячі гривень).
НБУ прогнозує, що ціни на природний газ на європейському ринку будуть поступово падати. Це відбудеться завдяки збільшенню виробництва скрапленого газу (ЗПГ), насамперед у США та Катарі.

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За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів.
НБУ очікує, що у 2024 році ціни впадуть на 26,8% до 340,8 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 12,9% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336,5 доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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