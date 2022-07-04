Газ у Європі наблизився до позначки в 1800 доларів — Finance.ua
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Газ у Європі наблизився до позначки в 1800 доларів

Енергетика
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Ціни на газ у головному хабі Європи перетнули позначку у 1800 доларів за тисячу кубометрів, адже страйки працівників у Норвегії ставлять під загрозу поставки з країни.
Про це відомо з даних лондонської біржі ICE.
Востаннє такі котирування спостерігалися майже чотири місяці тому. За даними ICE, у понеділок котирування серпневих контрактів сягнули 160 євро за МВт-год, або 1771,2 дол за тисячу кубів. На 14:10 за Києвом котирування дещо ослабли, але залишилися на високому рівні у 158 євро за МВт-год, або понад 1750 дол за тисячу кубів.
Як пише Bloomberg, причиною стали заплановані страйки в Норвегії, через які планується закрити три родовища, а заплановані на наступний день дії призведуть до зупинки ще трьох проектів. В умовах скорочення газових поставок Газпрому до країн Європи регіон став ще більш залежним від постачання з Норвегії
За матеріалами:
Економічна Правда
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