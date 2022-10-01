Haylou випустила спортивні навушники з IP67 і можливістю підключення 2 пристроїв — Finance.ua

Haylou випустила спортивні навушники з IP67 і можливістю підключення 2 пристроїв Вчора 04:49 — Технології&Авто

Haylou випустила спортивні навушники з IP67 і можливістю підключення 2 пристроїв, Фото: root-nation.com

Haylou представила флагманські Bluetooth-навушники PurFree, які отримали німецьку премію Red Dot Design Award 2022 та премію IAI Global Best Design Award і коштуватимуть $119,99.

На відміну від традиційних навушників, Haylou PurFree перетворює звук в механічні вібрації, використовуючи вилиці користувача для проведення звукових хвиль, не приглушуючи зовнішні шуми. Оскільки жоден компонент Haylou PurFree не потрапляє у вушний канал користувача, вони є гігієнічнішими, ніж внутрішньоканальні навушники, і ідеально підходять для занять спортом.

Фото: root-nation.com

Легка титанова рама навушників Haylou PurFree BC01 важить всього 28 г. Повністю герметична порожнина і водонепроникність IP67 витримують будь-який піт від високоінтенсивних тренувань. Навушники забезпечують 8 годин роботи або близько 200 пісень (від 1,5-годинного заряду) і швидко заряджаються. 10-хвилинна зарядка швидко поповнить запас енергії навушників, забезпечивши 2 години роботи в режимі відтворення.

Завдяки флагманському чипу Qualcomm 3044 і Bluetooth 5.2 навушники Haylou PurFree BC01 забезпечують стабільніше і швидше з’єднання, пропонуючи звук aptX Hi-Fi. Завдяки ексклюзивній технології спрямованого звуку Haylou з потужними глибокими басами, герметична порожнина на 360° дозволяє ефективно уникнути витоку звуку.

Фото: root-nation.com

Для прийому дзвінків на ходу, подвійні мікрофони з всеспрямованим підйомом голосу підвищують чутливість, а алгоритм шумозаглушення cVc інтелектуально розпізнає та зменшує фоновий шум. Крім того, навушники Haylоu PurFree BC01 пропонують підключення до двох Bluetooth-пристроїв.

На відміну від інших навушників такого типу, Haylou PurFree не використовує підроблені технології, які направляють звук через барабанні перетинки або отвори. Замість цього в них використовується високоточний перетворювач та технологія захисту від витоків. Цей метод ефективно уникає витоку звуку і захищає конфіденційність користувача.

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