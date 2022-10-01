Haylou випустила спортивні навушники з IP67 і можливістю підключення 2 пристроїв — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Haylou випустила спортивні навушники з IP67 і можливістю підключення 2 пристроїв

Технології&Авто
343
Haylou випустила спортивні навушники з IP67 і можливістю підключення 2 пристроїв
Haylou випустила спортивні навушники з IP67 і можливістю підключення 2 пристроїв, Фото: root-nation.com
Haylou представила флагманські Bluetooth-навушники PurFree, які отримали німецьку премію Red Dot Design Award 2022 та премію IAI Global Best Design Award і коштуватимуть $119,99.
На відміну від традиційних навушників, Haylou PurFree перетворює звук в механічні вібрації, використовуючи вилиці користувача для проведення звукових хвиль, не приглушуючи зовнішні шуми. Оскільки жоден компонент Haylou PurFree не потрапляє у вушний канал користувача, вони є гігієнічнішими, ніж внутрішньоканальні навушники, і ідеально підходять для занять спортом.
Фото: root-nation.com
Фото: root-nation.com
Легка титанова рама навушників Haylou PurFree BC01 важить всього 28 г. Повністю герметична порожнина і водонепроникність IP67 витримують будь-який піт від високоінтенсивних тренувань. Навушники забезпечують 8 годин роботи або близько 200 пісень (від 1,5-годинного заряду) і швидко заряджаються. 10-хвилинна зарядка швидко поповнить запас енергії навушників, забезпечивши 2 години роботи в режимі відтворення.
Завдяки флагманському чипу Qualcomm 3044 і Bluetooth 5.2 навушники Haylou PurFree BC01 забезпечують стабільніше і швидше з’єднання, пропонуючи звук aptX Hi-Fi. Завдяки ексклюзивній технології спрямованого звуку Haylou з потужними глибокими басами, герметична порожнина на 360° дозволяє ефективно уникнути витоку звуку.
Фото: root-nation.com
Фото: root-nation.com
Для прийому дзвінків на ходу, подвійні мікрофони з всеспрямованим підйомом голосу підвищують чутливість, а алгоритм шумозаглушення cVc інтелектуально розпізнає та зменшує фоновий шум. Крім того, навушники Haylоu PurFree BC01 пропонують підключення до двох Bluetooth-пристроїв.
На відміну від інших навушників такого типу, Haylou PurFree не використовує підроблені технології, які направляють звук через барабанні перетинки або отвори. Замість цього в них використовується високоточний перетворювач та технологія захисту від витоків. Цей метод ефективно уникає витоку звуку і захищає конфіденційність користувача.
За матеріалами:
root-nation
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.