Галузі та професії для відновлення України (інфографіка) — Finance.ua

Галузі та професії для відновлення України (інфографіка) Сьогодні 09:28 — Особисті фінанси

Галузі та професії для відновлення України (інфографіка)

Команда ГО Центр «Розвиток КСВ» провела онлайн-опитування українців про найбільш важливі галузі та професії для відновлення України після перемоги, а також про поточні потреби та найбільш популярні напрямки для перекваліфікації. Виявилось, що професії у галузях будівництва, архітектури та інфраструктури, безпеки та оборонної промисловості, медичних послуг та охорони здоров’я будуть більшою мірою затребувані в процесі відновлення України після перемоги.

Про це пише budni.rabota.ua.

Найбільш популярними для відновлення України респонденти обрали професії у галузях:

будівництва, архітектури та інфраструктури 71,4%;

безпеки та оборонної промисловості 52,8%;

медичних послуг та охорони здоров’я 52,3%.

Також опитані українці бачать важливими такі галузі:

соціальні послуги та психологічна підтримка 41,7%;

енергетика 40%;

освіта та наука 38,8%;

агропромисловість та сільське господарство 38,1%;

виробництво та підприємництво 27,5%;

ІТ та цифрові технології 26,9%;

транспорт та логістика 22,3%.

Інфографіка: csr-ukraine.org

Питання перекваліфікації

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну, за даними Міжнародної організації праці, понад 2,4 мільйона українців втратили роботу, що складає 15,5% від працевлаштованого населення за аналогічний період 2021 року.

Тому для багатьох українців є актуальним питання перекваліфікації та здобуття нових часткових кваліфікацій. За результатами аналізу результатів опитування, найбільш популярними для перекваліфікації є професії у сферах ІТ, краси та дизайну.

Інфографіка: csr-ukraine.org

70% всіх опитаних зазначили, що хочуть опанувати нову часткову кваліфікацію або професію на короткочасних курсах. Серед молоді віком 14-35 років цей показник склав навіть 73%.

Майже 10% охочих отримати нові знання, бажають це зробити у сфері основ психології та психологічної допомоги. Також близько 5% прагнуть пройти навчання з надання першої медичної допомоги.

Які професії для перекваліфікації обирають?

Цікавими є певні гендерні відмінності та аналогії щодо обрання напрямків для перекваліфікацій.

Так, серед респондентів-жінок кожна п’ята (20,8%) готова опанувати нові навички у сфері краси, а саме пройти навчальні курси на перукаря, візажиста, бровіста, майстра манікюру/педикюру, майстра татуювання/пірсингу тощо.

На другому за популярністю місці 16,3% для жінок є професії у сфері ІТ: тестувальниці, веб-розробниці, програмістки, керівниці проєктів.

Закривають трійку найбільш популярних кваліфікацій серед жінок навички у сфері дизайну 13%: графічний дизайн, веб-дизайн та 3D-дизайн.

Інфографіка: csr-ukraine.org

Серед респондентів-чоловіків найбільшим попитом (28%) для перекваліфікації користуються професії для початку нової кар’єри у сфері IT.

Другою за популярністю є також робота за комп’ютером, але у сфері дизайну — 11,8%.

Третє і четверте місце з однаковою кількістю респондентів по 9,4% тримають кваліфікації у сферах будівництва та громадського харчування.

Інфографіка: csr-ukraine.org

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