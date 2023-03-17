Галузі та професії для відновлення України (інфографіка) — Finance.ua

Галузі та професії для відновлення України (інфографіка)
Команда ГО Центр «Розвиток КСВ» провела онлайн-опитування українців про найбільш важливі галузі та професії для відновлення України після перемоги, а також про поточні потреби та найбільш популярні напрямки для перекваліфікації. Виявилось, що професії у галузях будівництва, архітектури та інфраструктури, безпеки та оборонної промисловості, медичних послуг та охорони здоров’я будуть більшою мірою затребувані в процесі відновлення України після перемоги.
Про це пише budni.rabota.ua.
Найбільш популярними для відновлення України респонденти обрали професії у галузях:
- будівництва, архітектури та інфраструктури 71,4%;
- безпеки та оборонної промисловості 52,8%;
- медичних послуг та охорони здоров’я 52,3%.
Також опитані українці бачать важливими такі галузі:
- соціальні послуги та психологічна підтримка 41,7%;
- енергетика 40%;
- освіта та наука 38,8%;
- агропромисловість та сільське господарство 38,1%;
- виробництво та підприємництво 27,5%;
- ІТ та цифрові технології 26,9%;
- транспорт та логістика 22,3%.
Питання перекваліфікації
З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну, за даними Міжнародної організації праці, понад 2,4 мільйона українців втратили роботу, що складає 15,5% від працевлаштованого населення за аналогічний період 2021 року.
Тому для багатьох українців є актуальним питання перекваліфікації та здобуття нових часткових кваліфікацій. За результатами аналізу результатів опитування, найбільш популярними для перекваліфікації є професії у сферах ІТ, краси та дизайну.
70% всіх опитаних зазначили, що хочуть опанувати нову часткову кваліфікацію або професію на короткочасних курсах. Серед молоді віком 14-35 років цей показник склав навіть 73%.
Майже 10% охочих отримати нові знання, бажають це зробити у сфері основ психології та психологічної допомоги. Також близько 5% прагнуть пройти навчання з надання першої медичної допомоги.
Які професії для перекваліфікації обирають?
Цікавими є певні гендерні відмінності та аналогії щодо обрання напрямків для перекваліфікацій.
Так, серед респондентів-жінок кожна п’ята (20,8%) готова опанувати нові навички у сфері краси, а саме пройти навчальні курси на перукаря, візажиста, бровіста, майстра манікюру/педикюру, майстра татуювання/пірсингу тощо.
На другому за популярністю місці 16,3% для жінок є професії у сфері ІТ: тестувальниці, веб-розробниці, програмістки, керівниці проєктів.
Закривають трійку найбільш популярних кваліфікацій серед жінок навички у сфері дизайну 13%: графічний дизайн, веб-дизайн та 3D-дизайн.
Серед респондентів-чоловіків найбільшим попитом (28%) для перекваліфікації користуються професії для початку нової кар’єри у сфері IT.
Другою за популярністю є також робота за комп’ютером, але у сфері дизайну — 11,8%.
Третє і четверте місце з однаковою кількістю респондентів по 9,4% тримають кваліфікації у сферах будівництва та громадського харчування.
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