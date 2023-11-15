Галущенко сказав, коли можливі нові масовані обстріли енергетики — Finance.ua

Галущенко сказав, коли можливі нові масовані обстріли енергетики Вчора 10:44 — Енергетика

Галущенко сказав, коли можливі нові масовані обстріли енергетики

російські загарбники очікують «стабільних» морозів в Україні, щоб почати масовані удари по енергетичній інфраструктурі.

Таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, окупанти не припиняли атаки на енергетику, однак вони мали не такий масований характер, як минулої осені та зими.

Галущенко вважає, що від росіян слід очікувати комбінованих атак, під час яких вони будуть намагатися уразити як об'єкти генерації, так і об'єкти передачі. «Мені здається, для них все ж таки важливо, щоб мінус мав стабільний характер. Тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підійматиметься до плюса, то вони будуть чекати таких стабільних морозів», — сказав міністр.

Він пояснив це тим, що низька температура ускладнює процес відновлення енергетичної інфраструктури.

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УНІАН За матеріалами:

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