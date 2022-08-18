Хакери викрали близько $2 мільярдів у криптовалюті за липень — Finance.ua

Хакери викрали близько $2 мільярдів у криптовалюті за липень Вчора 20:41

Згідно з даними аналітиків Chainalysis, обсяг криптовалюти, яку викрали хакери за липень, становить майже $ 2 мільярди. Втім, ці показники менші у порівнянні з минулими роками.

За словами аналітиків, у липні 2020 року зловмисники викрали менше коштів, ніж за той же період у 2021 та 2019 роках. Експерти також наголосили, що інвесторам варто бути готовими до збільшення кількості крадіжок взимку, адже це зазвичай найприбутковіший місяць для криптошахраїв.

Втім, наразі через падіння вартості криптовалют криптовалютне шахрайство зменшилося на 65%. Так аналітики Chainalysis опублікували звіт про втрати від криптовалютного шахрайства з початку 2022 року — вони становлять $ 1.6 мільярда (на 65% менше, ніж було у 2021).

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УНІАН За матеріалами:

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