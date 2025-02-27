Grok 3: на що здатна нова нейромережа — Finance.ua

Grok 3: на що здатна нова нейромережа Сьогодні 20:39 — Технології&Авто

Grok 3: на що здатна нова нейромережа

Вже від 17 лютого 2025 року Grok 3 став доступним для підписників платформи X (в минулому Twitter). Не для всіх. Поки що тільки для Premium+. Але доступ буде розширюватися. Поступово скористатися його можливостями зможе будь-який користувач. Принаймні, так пообіцяв Ілон Маск.

За словами розробників, ця вдосконалена модель ШІ «допоможе зрозуміти природу Всесвіту». З назви зрозуміло, що це третя версія бота. Попередники також доступні для використання, але, як зауважив Ілон Маск, навіть порівняно з Grok 2, ця версія мінімум в 10 разів розумніша.

Досягти такого результату вдалося завдяки особливому підходу до «навчання». Знову ж таки, за словами Маска, для Grok 3 використовувалися розширені набори даних. Цікаво, що навіть документи з судових справ для цього в розробці застосували. Тож, і вийшло, що Grok 3 на порядок «талановитіший», аніж Grok 2.

На презентації була використана доволі цікава фраза. З неї багато що стає зрозумілим, тож, цитуємо Маска: «Це націлений на пошук істини штучний інтелект, навіть якщо ця істина іноді суперечить тому, що вважається політично коректним».

Що вміє робити Grok 3

Grok 3 відмінно виконує тести з AIME (вибірка питань з математики. — Ред.) та GPQA (вправи з фізики, біології та хімії на рівні доктора наук. — Ред.). В завданнях з програмування, у виконанні наукових робіт ця новітня версія також перевершує аналоги.

Навіть в краудсорсинговому тесті «Chatbot Arena», який допомагає порівняти якість відповідей різних сучасних моделей ШІ, рання версія Grok 3 показала цілком конкурентоспроможні результати.

Тож, ця нейромережа вміє:

здійснювати наукові дослідження;

вирішувати математичні рівняння;

виконувати завдання з програмування;

міркувати, перевіряти вірність результатів ще до їхнього видавання користувачу;

активувати для міркувань з додатковими обчисленнями спеціальний режим Big Brain;

запускати для пошуку певних даних в Інтернеті;

створювати ігри, схожі на «Тетрис» тощо.

А ще Grok 3 вміє адаптувати відповіді, згідно зі змістом попередніх запитів, загального змісту діалогу, модифікувати їх залежно від потреб конкретного користувача. Це допомагає надавати більше релевантну інформацію. Працює значно швидше, аніж попередники. Ефективно обробляє мега-величезні за обсягами запити.

Порівняння Grok 3 з чат-ботами ChatGPT, Gemini та Copilot

Унікальним Grok 3 роблять кілька ключових його відмінностей від інших популярних чат-ботів, таких як ChatGPT, Gemini та Copilot. У вигляді таблиці порівнювати легше.

Порівняння Grok 3 з іншими популярними чат-ботами

Сьогодні ChatGPT — один з найпопулярніших чат-ботів у світі. Він вміє генерувати тексти, здатний відповідати на запити. Але в розумінні контексту на довгих відрізках діалогу Grok 3 демонструє кращі результати.

У ChatGPT подеколи можуть виникати проблеми з точністю, особливо, якщо «розмова» тривала. Для Grok 3, завдяки здатності адаптуватися до зміни контексту та надавати більш релевантні відповіді, такої загрози немає.

Gemini від Google також може розглядатися як потужний конкурент Grok 3. Але версія Ілона Маска додатково передбачає інтеграцію з платформою X. Це чат-боту надає доступ до більшої кількості даних, передбачає можливість обробляти безпосередньо в реальному часі соціальні медіа-взаємодії.

Слід зазначити, що Grok 3 більш адаптований до індивідуальних запитів користувачів. Все через пропозиції більшого обсягу можливостей для персоналізації.

Copilot від Microsoft спеціалізований на допомозі програмістам. Першочергово мова про написання коду. Grok 3, своєю чергою, є універсальним інструментом. Він і тексти генерує, і інтерактивні консультації надає.

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