Grain from Ukraine: в ООН доповнили перелік необхідних продуктів — Finance.ua

Grain from Ukraine: в ООН доповнили перелік необхідних продуктів Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Grain from Ukraine: в ООН доповнили перелік необхідних продуктів

Міністерство закордонних справ і Міністерство аграрної політики та продовольства узгодили попередній перелік продукції, яку Україна може надати іншим державам за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН у межах ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України»).

Про це повідомляє Офіс Президента за підсумками зустрічі радника глави держави Владислава Власюка з представниками Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Як зазначається, цього року заплановане подальше розширення ініціативи Grain from Ukraine.

Директор ВПП ООН в Україні Річард Раган зауважив, що організація зацікавлена в олії, а також розгляне можливість закуповувати кукурудзу, пшеницю та горох. Окремо він наголосив, що зараз ВПП ООН працює над тим, щоб максимально пришвидшити процес постачання продукції, зокрема до Сирії.

«Допомога Сирії є дуже важливою темою для Президента України. Це допомога від української нації народу Сирії, який, як і ми, добре знає, що таке страждати через росіян. Ми хотіли б продовжити нашу співпрацю в забезпеченні продовольчої безпеки», — зазначив Владислав Власюк.

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