Google відключила платежі з росії — Finance.ua

Google відключила платежі з росії

Компанія Google відключила платежі з росії для будь-яких карток.

Про це повідомили в компанії, написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасовано підписку з платежами з мобільного.

Також раніше Google, вслід за Apple, зупинила проект із підключення російських карт «Мир» до електронного гаманця Google Pay. Google перестав приймати нових користувачів для своїх хмарних сервісів на території росії.

На початку березня компанія Google заявила про призупинення платежів з рф у Google Play, у зв’язку з чим російські користувачі не зможуть купувати нові програми або продовжувати передплату на вже придбані.

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