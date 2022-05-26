Google відключає від своїх серверів підсанкційні російські компанії — Finance.ua

Компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Компанія перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США.
Від серверів Google вже відключили такі компанії, як «Радиосвязь» (працює під брендом «Фокус лайф»). Листа провайдерові направила Raiden Unlimited Company (ірландська «дочка» Google), пояснивши, що сервери відключать найближчим часом «у зв’язку зі змінами правової практики».
У «Радиосвязи» повідомили, що ці сервери відключили 19 травня, а повідомлення надіслали за кілька днів.
Таке саме повідомлення, за словами одного зі співрозмовників видання, отримав провайдер «МФТІ Телеком». У листі від Google відключення пов’язали з тим, що МФТІ перебуває у списку санкцій.