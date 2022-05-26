Google відключає від своїх серверів підсанкційні російські компанії — Finance.ua

Google відключає від своїх серверів підсанкційні російські компанії

Вчора 22:13 — Світ

Компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Компанія перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США.

Про це повідомляє «РБК».

Від серверів Google вже відключили такі компанії, як «Радиосвязь» (працює під брендом «Фокус лайф»). Листа провайдерові направила Raiden Unlimited Company (ірландська «дочка» Google), пояснивши, що сервери відключать найближчим часом «у зв’язку зі змінами правової практики».

У «Радиосвязи» повідомили, що ці сервери відключили 19 травня, а повідомлення надіслали за кілька днів.

Таке саме повідомлення, за словами одного зі співрозмовників видання, отримав провайдер «МФТІ Телеком». У листі від Google відключення пов’язали з тим, що МФТІ перебуває у списку санкцій.

Водночас у компаніях «Ростелеком», «МегаФон» та МТС повідомили, що їх не відключали від серверів Google. Ще кілька великих російських провайдерів відмовилися коментувати інформацію про відключення.

Зазначимо, що Google встановлює сервери Global Cache, щоб знизити навантаження на магістральні мережі зв’язку і збільшити швидкість доступу користувачів до своїх сервісів.

На них протягом певного часу зберігається контент, запитуваний користувачем, щоб скоротити час доступу користувачів певного регіону до популярного контенту.

Завдяки цьому провайдерам вдається знижувати обсяги транскордонного трафіку і витрати на мережеву інфраструктуру.

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