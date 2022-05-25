Google профінансував купівлю 43 тис. ноутбуків для українських викладачів — Finance.ua

Також зазначається, що для оптимального використання пристрою Google співпрацює з місцевими організаціями, щоб провести тренінги близько 50 тис. викладачів, а також допомогти школам налаштувати пристрої та керувати ними віддалено завдяки оновленню Chrome Enterprise.
За допомогою серії семінарів та онлайн-матеріалів викладачі зможуть більш ефективно використовувати ноутбуки та наданий набір інструментів Google Workspace for Education.
Google for Education продовжуватиме оновлювати такі ресурси, як «Вчіть, де б ви не були» — центральний ресурс, розроблений під час пандемії, що містить інформацію, поради, тренінги та інструменти для навчання.