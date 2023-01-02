Google показав найпопулярніші пошукові запити по всьому світу за 2022 рік — Finance.ua
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Google показав найпопулярніші пошукові запити по всьому світу за 2022 рік

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Компанія Google наприкінці кожного року публікує список найпопулярніших пошукових запитів. У свіжому рейтингу можна прослідкувати найгучніші події 2022-го.
Для порівняння зазначимо, що торік одними з найпопулярніших новинних запитів стали вакцини проти COVID-19, події в Афганістані та криптовалюта Dogecoin. На першому місці серед телешоу опинилася «Гра в кальмара».

Найпопулярніші у 2022 році

  • Найпопулярнішим запитом загалом стала гра Wordle, у якій потрібно вгадувати слова.
  • Серед новинної тематики лідирує Україна, випередивши смерть Єлизавети II, результати виборів та віспу мавп.
  • Найпопулярнішою людиною став Джонні Депп, який виграв суд проти Ембер Герд. Остання, до речі, опинилася на третьому місці рейтингу. Друге місце дісталося Віллу Сміту, який вдарив коміка Кріса Рока на церемонії вручення премії «Оскар». Четвертим найчастіше ґуґлили російського диктатора Путіна.
  • Серед фільмів користувачам були найцікавішими новий «Тор: любов та грім», «Чорний Адам», Top Gun та «Бетмен».
  • На першому місці серед телешоу опинилась «Ейфорія». Друге місце забрав «Дім дракона».
Найпопулярнішим місцем у користувачів Google Maps виявився Букінгемський палац. За ним — Біґ-Бен та піраміда Хеопса.
За матеріалами:
Телеканал 24
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