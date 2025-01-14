Goodyear розробляє шини, здатні запобігати ДТП до моменту зіткнення — Finance.ua

Goodyear розробляє шини, здатні запобігати ДТП до моменту зіткнення 14.01.2025, 01:17 — Технології&Авто

Goodyear розробляє шини, здатні запобігати ДТП до моменту зіткнення

Goodyear представила нову розумну систему, що здатна аналізувати дані про дорожні умови й шини та запускати автономне екстрене гальмування автомобіля раніше, ніж зазвичай. Компанія прагне зробити водіння за несприятливих погодних умов безпечнішим.

Більшість автомобілів мають систему екстреного гальмування (AEB), що налаштована на застосування при високому коефіцієнті тертя, наприклад на сухому асфальті. Однак, за поганих погодних умов вона менш ефективна.

Як повідомляє Carscoops, інженери Goodyear готують рішення завдяки технології шин SightLine, що була розроблена в співпраці з голландською дослідницькою організацією TNO.

Goodyear може використовувати дані, отримані з передньої та задньої камер автомобіля, інформацію про погоду від сторонніх розробників, а також відомості про марку та вік шин, щоб визначити найкращий час для активації AEB.

Крім того, у поєднанні з передовими шинами, що здатні вимірювати ступінь тертя з дорожнім покриттям, тиск повітря, а також ступінь зношення, ця технологія може точніше регулювати момент активації системи екстреного гальмування.

Компанія Goodyear каже, що її випробування на мокрій дорозі показують, що система AEB із використанням технології SightLine на швидкості 80 км/год дозволяє застосовувати гальма набагато раніше, ніж на сухій поверхні. Однак, наразі немає жодної інформації про те, коли технологія буде готова до впровадження в серійні авто.

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