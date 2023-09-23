Galaxy Ring і Apple Ring перевернуть ринок натільних пристроїв — Finance.ua

Galaxy Ring і Apple Ring перевернуть ринок натільних пристроїв Сьогодні 04:15 — Фондовий ринок

Samsung і Apple незабаром можуть серйозно струснути ринок розумних натільних пристроїв. Повідомляється, що обидві компанії готуються вийти в новий сегмент натільних пристроїв через Galaxy Ring і Apple Ring, і не важко уявити, як ці продукти можуть вплинути на ринок таких пристроїв в цілому.

Багато технологічних компаній намагалися експериментувати з новими категоріями продуктів, але більшість цих експериментів не увінчалися успіхом, або їхні продукти залишилися нішевими. Розумні персні вже існують, але вони далекі від мейнстриму.

Samsung і Apple — два мобільні гіганти, що володіють силою бренду, яка дає змогу проводити загальногалузеві зміни і створювати нові потоки доходів. Особливо Apple. І якщо обидва технологічні гіганти конкуруватимуть за сегмент розумних каблучок, що розвивається, майже гарантовано, що Galaxy Ring і Apple Ring змінять наш погляд на натільні пристрої. Ось кілька основних причин, чому це може статися.

Можливо, одна з найкращих особливостей Galaxy Ring і Apple Ring — це те, що вони задовольнять клієнтську базу, яка, можливо, залишилася недоторканою розумними годинниками. Ми маємо на увазі користувачів, які хотіли б скористатися перевагами відстеження фітнесу та здоров’я, але не хочуть відмовлятися від своїх традиційних годинників і можуть подумати, що розумний годинник трохи схожий на іграшки.

Розумні персні зроблять це можливим. Galaxy Ring і Apple Ring дадуть змогу цим потенційним клієнтам скористатися всіма перевагами таких платформ, як Samsung Health і Apple Health, без розумних годинників або браслета. Чи хочете ви продовжувати носити годинник Rolex або G-Shock і при цьому мати можливість записувати дані про здоров’я і фітнес? І все це без шкоди для вашого почуття моди? Розумні каблучки зроблять це можливим.

iTechua За матеріалами:

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