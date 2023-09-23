Galaxy Ring і Apple Ring перевернуть ринок натільних пристроїв — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Galaxy Ring і Apple Ring перевернуть ринок натільних пристроїв

Фондовий ринок
125
Samsung і Apple незабаром можуть серйозно струснути ринок розумних натільних пристроїв. Повідомляється, що обидві компанії готуються вийти в новий сегмент натільних пристроїв через Galaxy Ring і Apple Ring, і не важко уявити, як ці продукти можуть вплинути на ринок таких пристроїв в цілому.
Багато технологічних компаній намагалися експериментувати з новими категоріями продуктів, але більшість цих експериментів не увінчалися успіхом, або їхні продукти залишилися нішевими. Розумні персні вже існують, але вони далекі від мейнстриму.
Samsung і Apple — два мобільні гіганти, що володіють силою бренду, яка дає змогу проводити загальногалузеві зміни і створювати нові потоки доходів. Особливо Apple. І якщо обидва технологічні гіганти конкуруватимуть за сегмент розумних каблучок, що розвивається, майже гарантовано, що Galaxy Ring і Apple Ring змінять наш погляд на натільні пристрої. Ось кілька основних причин, чому це може статися.
Можливо, одна з найкращих особливостей Galaxy Ring і Apple Ring — це те, що вони задовольнять клієнтську базу, яка, можливо, залишилася недоторканою розумними годинниками. Ми маємо на увазі користувачів, які хотіли б скористатися перевагами відстеження фітнесу та здоров’я, але не хочуть відмовлятися від своїх традиційних годинників і можуть подумати, що розумний годинник трохи схожий на іграшки.
Розумні персні зроблять це можливим. Galaxy Ring і Apple Ring дадуть змогу цим потенційним клієнтам скористатися всіма перевагами таких платформ, як Samsung Health і Apple Health, без розумних годинників або браслета. Чи хочете ви продовжувати носити годинник Rolex або G-Shock і при цьому мати можливість записувати дані про здоров’я і фітнес? І все це без шкоди для вашого почуття моди? Розумні каблучки зроблять це можливим.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.