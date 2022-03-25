G7 обіцяє не допустити глобальної продовольчої кризи — Finance.ua

G7 обіцяє не допустити глобальної продовольчої кризи

Вчора 19:18 — Світ

G7 обіцяє не допустити глобальної продовольчої кризи

Найпотужніші країни планети зобов’язуються подбати про те, аби через війну між двома найбільшими країнами Європи в світі не дійшло до кризи голоду.

Про це йдеться у Заяві глав держав і урядів G7 за результатами їх зустрічі в Брюсселі 24 березня.

Війна путіна ставить під загрозу відновлення світової економіки, підриває стійкість глобальних ланцюгів постачання та матиме серйозний вплив на найбільш нестабільні країни, визнають лідери G7 і обіцяють свою підтримку найбільш вразливим.

Зокрема, це стосується запобігання глобальній продовольчій кризі, оскільки в короткостроковій перспективі війна президента путіна посилює тиск на глобальну продовольчу безпеку. Впроваджені санкції проти росії, зауважують при цьому політики, враховують необхідність уникати впливу на світову торгівлю сільськогосподарською продукцією.

Країни «Великої сімки» будуть послідовно використовувати всі інструменти та механізми фінансування, щоб забезпечити продовольчу безпеку та зробити аграрний сектор стійким відповідно до кліматичних та екологічних цілей. Вони «прагнутимуть забезпечити стабільне постачання продуктів харчування в Україні та підтримувати постійні зусилля українського виробництва».

Лідери країн G7 будуть співпрацювати з відповідними міжнародними органами, такими як Всесвітня продовольча програма (WFP) і, паралельно з багатосторонніми банками розвитку та міжнародними фінансовими установами, збільшувати спільний внесок у ці органи для підтримки країн, які стикаються з гострими проблемами у забезпеченні продовольством.

Підписанти заяви закликають скликати позачергове засідання Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації (FAO) для розгляду наслідків російської агресії проти України для світової продовольчої безпеки та сільського господарства. Вони закликають усіх учасників Інформаційної системи сільськогосподарського ринку (AMIS) продовжувати обмін інформацією та досліджувати способи тримати ціни під контролем.

Країни обіцяють уникати заборон на експорт та інших заходів, що обмежують торгівлю, підтримувати відкриті та прозорі ринки та закликають інших робити те саме, відповідно до правил Світової організації торгівлі (СОТ).

Лідери G7 також обіцяють робити подальші кроки, щоб зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, забезпечити безпечну їх альтернативу та стабільне постачання, а також тісно координувати зусилля в разі можливих перебоїв у постачанні. Вони активно підтримуватимуть країни, які також хочуть поступово звільнитися від залежності від російського імпорту газу, нафти та вугілля.

Підписанти заяви закликають країни — виробники нафти і газу діяти відповідально та збільшувати поставки на міжнародні ринки, ОПЕК відіграє в цьому ключову роль.

«Ми будемо працювати з ними та всіма партнерами, щоб забезпечити стабільне глобальне енергопостачання», — заявляють лідери «Великої сімки». Вони також наголошують, що ця криза зміцнює їхню рішучість досягти кліматичних цілей шляхом прискореного зниження залежності від викопного палива та переходу на чисту енергію.

Саміт G7 відбувся 24 березня у Брюсселі за ініціативи Німеччини, що головує в Групі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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