G7 готує новий пакет санкцій проти росії — Finance.ua

G7 готує новий пакет санкцій проти росії

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила, що у зв’язку із ситуацією навколо України країни G7 готують проти росії новий пакет санкцій.

Про це вона заявила в Атлантичній раді у Вашингтоні.

Трасс зазначила, що суть санкцій зводиться до того, щоб досягти послаблення російської економіки.

Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вона в інтерв’ю The Telegraph сказала: «Ми обговорили, які ще санкції ми можемо запровадити. Нам цілком зрозуміло, що кран треба затягнути тугіше».

«Санкції вже мають руйнівний вплив на російську економіку», — зазначила вона, додавши, що введені обмеження «зменшують фінансування російської військової машини». Але Заходу «треба робити більше».

За її словами, настав час «покінчити зі стратегічною залежністю від недружніх держав», включаючи залежність від російських енергоносіїв.

Британський прем’єр Борис Джонсон уже пообіцяв скоротити імпорт російської нафти та газу до кінця цього року в рамках антиросійських санкцій. Трасс сказала, що слід «вивчити інші можливі галузі залежності».

Вона заявила: «Будь це мінерали або рідкоземельні метали, ми повинні працювати над запобіганням майбутнім проблемам до того, як вони виникнуть».

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