Фунт різко піднявся щодо долара через скасування зниження податків у Британії — Finance.ua

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Фунт різко піднявся щодо долара через скасування зниження податків у Британії

Валюта
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Фунт різко піднявся щодо долара через скасування зниження податків у Британії
Фунт різко піднявся щодо долара через скасування зниження податків у Британії
Фунт стерлінгів піднявся до долара після того, як уряд Великої Британії заявив, що скасує суперечливе зниження податків, яке сколихнуло британські ринки.
Про це пише Reuters.
Фунт підскочив на початку торгів у Лондоні після того, як британський уряд оголосив про плани скасувати запропоноване скасування вищої ставки податку на прибуток, що викликало негативну реакцію в правлячій Консервативній партії.
Водночас ціни на нафту також підскочили, оскільки ОПЕК+ розглядає можливість скорочення видобутку пізніше цього тижня.

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Акції в Азії переважно падали під час святкових торгів, хоча японські ринки знайшли підтримку завдяки сильним акціям енергетичних компаній та виробників напівпровідників.
Фунт зріс до 1,128 долара, що є найвищим показником за 10 днів, тоді як ф’ючерси FTSE натякали на сильне відновлення фондового ринку, який постраждав через занепокоєння щодо планів витрат прем’єр-міністра Ліз Трасс та міністра фінансів Квасі Квартенга.
«З точки зору ринку це хороший крок у правильному напрямку. Ринкам потрібен час, щоб прийняти повідомлення, але це повинно послабити тиск», — сказав головний аналітик Nordea Ян фон Геріх.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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