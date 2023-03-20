ФРС наситить доларами провідні центробанки — Finance.ua

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ФРС наситить доларами провідні центробанки

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ФРС наситить доларами провідні центробанки
ФРС наситить доларами провідні центробанки
Федеральна резервна система розпочне щоденні операції за своп-лініями з Банком Канади, Банком Англії, Європейським центробанком та Швейцарським національним банком, аби забезпечити їх достатнім обсягом доларів.
Про це повідомили пресслужби центробанків.
«Банк Канади, Банк Англії, Банк Японії, Європейський центральний банк, Федеральний резерв та Швейцарський національний банк сьогодні оголосили про скоординовані дії, спрямовані на покращення надання ліквідності через постійно діючі лінії свопів ліквідності в доларах США», — йдеться в заяві.
Так, для підвищення ефективності своп-ліній у наданні фінансування в доларах, частоту проведення операцій з семиденним строком погашення з щотижневої збільшать до щоденної. Ці щоденні операції розпочнуться 20 березня і триватимуть щонайменше до кінця квітня.
Це має зменшити напруженість на світових ринках фінансування, а відтак допомогти пом’якшити вплив такої напруженості на пропозицію кредитів для домогосподарств та бізнесу, наголошують центробанки у спільній заяві. Мережа своп-ліній між цими центральними банками слугує інструментом підтримки ліквідності.
Доларові свопи передбачають, що іноземний центральний банк продає певну суму своєї валюти Федеральному резерву в обмін на долари за ринковим обмінним курсом. Одночасно з цим ФРС та іноземний ЦБ укладають угоду про зворотній викуп валюти у визначену дату в майбутньому за тим самим обмінним курсом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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