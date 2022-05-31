ФРС може призупинити посилення грошово-кредитної політики у вересні. Що буде із доларом США? — Finance.ua

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ФРС може призупинити посилення грошово-кредитної політики у вересні. Що буде із доларом США?

Вчора 09:36 — Фондовий ринок

Матеріал підготовлено відділом аналітики фінансових ринків RoboForex

Вчора у США відзначали День пам’яті, тож біржі були закриті. Настрій на ринках перед «довгими» вихідними було «просто чудовим». Індекс S&P 500 додав 2%, а Nasdaq — 3%. Минулого тижня основні фондові індекси стрімко скоректувалися від мінімальних позначок цього року. У інвесторів явно «прокинувся апетит» до ризику. За інформацією Bank of America, Федрезерв може призупинити жорсткість монетарної політики у вересні, якщо відбудеться значне погіршення економічної ситуації та інфляція спаде. Швидше за все, «м’якіша» риторика ФРС дозволить індексу S&P 500 продовжити той відскок, який стався останніми днями. Ринок був дуже «наляканий і перепроданий», тому логічно було очікувати, що має початися корекція (хоча б на кілька тижнів).

Прибутковість по дворічних держоблігаціях США стабілізувалася біля позначки 2,50%. Зважаючи на все, ринок перестав очікувати, що ФРС може підняти ставку до кінця року до 2,75% або навіть до 3,00%.

Прибутковість дворічних облігацій США., ru.investing.com

При цьому не можна виключати того, що не виключено навіть 2,50%, якщо економічні дані, що виходять, будуть стрімко погіршуватися. Існують значні ризики подальшого зростання споживчих цін та падіння попиту з боку населення. Наслідком може бути збільшення безробіття. У такому разі ФРС буде змушена переглянути свою грошово-кредитну політику.Виробничий PMI ISM для США знижується другий місяць поспіль до 55,4 у квітні 2022 року з 57,1 у березні порівняно з ринковими прогнозами у 57,6.

United States ISM Purchasing Managers Index (PMI)., tradingeconomics.com

Це найгірше значення з липня 2020 року, оскільки спостерігалося уповільнення виробництва, зниження кількості нових замовлень та зайнятості. Тим часом, ціновий тиск зменшився, а кількість невиконаних замовлень скоротилася. Виробничий сектор США знаходиться під тиском зростання попиту та проблем з логістикою. На даний момент бізнес страждає від нестачі робочої сили, однак у разі подальшого зростання цін ситуація може дуже швидко змінитись у гірший бік.

На ринках поки що панує позитив. індекс S&P 500 «відскочив» від мінімумів майже на 9%. Безумовно, відкати вниз ймовірні, але загалом рух нагору може продовжитись. Ніхто не скасовував тривалих ралі на ведмежому ринку. І як показує історія, вони можуть тривати не один тиждень. З цієї причини поточне ослаблення долара США є тимчасовим, і щойно корекційне зростання завершиться — інвестори знову почнуть використовувати його як «захисний» актив.

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