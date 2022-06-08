Французи викупили у росіянки українську мережу магазинів Brocard — ЗМІ — Finance.ua
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Французи викупили у росіянки українську мережу магазинів Brocard — ЗМІ

Вчора 20:45Фондовий ринок
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Французький холдинг Philippe Benacin придбав 100% акцій двух провідних українських компаній, що працюють у косметично-парфумерній сфері: «Брокард-Україна» та «Егзагон».
Про це повідомляє RAU з посиланням на лист Brocard Україна компаніям-партнерам.
Сума угоди не розголошується.
У повідомленні зазначається, що угода була завершена ще 23 травня 2022 року, про що було проінформовано Антимонопольний комітет.
Після оформлення всіх документів Philippe Benacin Holding буде єдиним власником як ТОВ «Брокард Україна», що займається роздрібною торгівлею косметикою та парфумерією, так і ТОВ «Егзагон», яке є одним з найбільших дистриб’юторів України у сфері товарів для краси.
З 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії була власниця російської мережі Л’Этуаль Тетяна Володіна.
Філіп Бенасін, співвласник і засновник холдингу, також є співвласником, головою та головним виконавчим директор Interparfums — потужного гравця на міжнародному ринку косметики та парфумерії.
На 1 січня 2022 року мережа нараховувала майже 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії становив 1808 осіб.
За матеріалами: Економічна Правда
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