Франція готова "йти далі" і заборонити російську нафту – міністр — Finance.ua

Франція готова "йти далі" і заборонити російську нафту – міністр
Вчора 14:10
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Міністр фінансів та економіки Франції Бруно Ле Мер заявив, що його країна «готова йти далі» та посилювати санкції проти рф.
Про це він сказав в інтерв’ю СNN.
«Ле Мер назвав напад на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули щонайменше 50 людей, „різаниною“, та закликав встановити винних, а також притягнути їх до відповідальності», — пише CNN.
«Щодо Франції, ми готові піти далі й ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні», — сказав Ле Мер.
Він зазначив, що відмова Франції від російської нафти «змінить правила гри», але додав, що для введення ще жорсткіших санкцій проти російського енергетичного сектору необхідна «європейська єдність».