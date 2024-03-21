Ford розробляє електромобіль за 25 тисяч доларів — Finance.ua

Ford розробляє електромобіль за 25 тисяч доларів Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

Ford розробляє електромобіль за 25 тисяч доларів

Компанія Ford розробляє секретний електромобіль вартістю 25 тисяч доларів. Для того, щоб випустити новинку на ринок вже наприкінці 2026 року, американському автовиробнику навіть довелося відкласти інший проєкт — семимісний кросовер, який анонсували минулої весни.

Як повідомляє Bloomberg, над створенням бюджетного електромобіля працює команда зі 100 осіб під керівництвом Алана Кларка, який раніше приклав руку до розробки Tesla Model Y. Основний упор зроблено на створення платформи з літій-залізо-фосфатною батареєю (LFP), на якій можуть базуватися компактні легковики, кросовери та навіть невеликі пікапи.

За словами джерел видання, Ford розраховує, що нова модель стане прибутковою в перший же рік присутності на ринку завдяки використанню дешевшого у виробництві акумулятора (порівняно з літій-іонним) та широких можливостей платформи. Конкурентами майбутнього електромобіля в Ford називають моделі китайської BYD та, звісно ж, Tesla.

Що ж до відкладеного проєкту трирядного кросовера, то він був анонсований ще у травні минулого року. Тоді президент Ford Джим Фарлі зробив кілька гучних заяв щодо майбутніх електромобілів, прагнучи залучити інвестиції в електромобільний підрозділ Model e — він, як і раніше, залишається збитковим.

Трирядний кросовер, який у компанії описали як «особистий надзвуковий потяг», мав дебютувати у 2025 році. Йому пророкували батарею ємністю 100 кВт-год та запас ходу до 563 кілометрів: на швидкості 113 км/год він зможе проїхати близько 483 кілометрів, а заповнити енергію на 240 кілометрів можна буде лише за 10 хвилин. Як довго тепер доведеться чекати на цю модель, поки не відомо.

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