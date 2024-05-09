Ford припиняє випуск найпопулярнішої моделі — Finance.ua

Ford припиняє випуск найпопулярнішої моделі 09.05.2024, 00:41 — Технології&Авто

Ford припиняє випуск найпопулярнішої моделі

Німецький автовиробник Ford заявив, що зніме з виробництва свою найпопулярнішу модель — Focus. А саме — модель С-класу припинять випускати у середині 2025 року.

Про це виданню Autocar заявив керівник європейської філії Ford Motor Мартін Сандер.

«Ford наразі не планує продовжувати випуск Focus. Натомість концерн сконцентрується на створенні електромобілів і невдовзі ми побачимо збільшення об'ємів виробництва моделі. Крім того, уже до кінця нинішнього року очікується розширення електричної лінійки марки», — сказав він.

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Разом з тим, Ford не відкидають можливості створення компактних електрокарів розміром із Focus чи Fiesta. Проте вони з’являться після того, як на європейський ринок виведуть чотири електрокросовери.

«Причиною відмови від Ford Focus стала не лише ставка на електромобілі, але й зниження попиту на модель, адже покупці віддають перевагу кросоверам. Якщо в 2014 році було продано 870 тисяч Ford Focus, то в 2020 — вже 207 тис., а у 2022 — лише 93 тис. Модель уже покинула північноамериканський ринок», — додав Сандер.

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