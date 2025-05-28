Forbes Money — форум про фінанси та інвестиції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Forbes Money — форум про фінанси та інвестиції

118
Forbes Money — форум про фінанси та інвестиції
Forbes Money — форум про фінанси та інвестиції
Forbes Money — це форум про фінанси та інвестиції, який відбудеться у Києві, 30 травня. Подію організовує Forbes Ukraine.
На Forbes Money збираються ті, хто формує нові правила гри. Економічна влада, провідні інвестори, архітектори великих угод аналізують сценарії, вибудовують стратегії та показують інструменти, які працюють навіть у часи турбулентності. На учасників форуму чекають панельні дискусії, інтервʼю з лідерами ринку, практичні кейси та нетворкінг.
Цьогорічна програма форуму зосередиться на глобальних ризиках і можливостях для українського бізнесу. Серед ключових тем: геоекономічна стратегія українського бізнесу, адаптація компаній, нові інструменти для портфельних та приватних інвесторів та які сектори цікаві інвесторам у 2025 році.
Forbes Money — форум про фінанси та інвестиції
Серед спікерів і учасників форуму:
  • Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО;
  • Сергій Тігіпко, засновник TAS Group;
  • Ігор Мазепа, СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital;
  • Зоя Дроншкевич, Директорка з бізнес-розвитку компанії «Київстар», членкиня наглядових рад Helsi. me та Uklon;
  • Володимир Лавренчук, Директор NEQSOL Holding Україна, голова наглядової ради Ощадбанку
  • Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital;
  • Андрій Усенко, СЕО та співзасновник «Твоє Коло», співвласник «КУА «Профіт»
Не пропустіть можливість розібратися в нових інструментах для інвесторів, дізнатися про великі угоди та обговорити фінансові стратегії для зміцнення власного бізнесу!

Квитки можна придбати за посиланням.

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems