ФОПи знову можуть сплатити податки у «Дії» — Finance.ua
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ФОПи знову можуть сплатити податки у «Дії»

Вчора 17:50Особисті фінанси
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ФОПи знову можуть сплатити податки у «Дії»ФОПи знову можуть сплатити податки у «Дії»
Підприємці можуть сплачувати податки у «Дії» — послуга знову доступна в застосунку.
Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.
Передісторія. Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг.
Тепер ФОПи 1–3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку «Дія».
Як сплатити податки ФОП через «Дію»:
  • У застосунку натисніть — Послуги — Податки ФОП;
  • Виберіть — Сплата податків та зборів;
  • Оберіть податок та період, за який сплачуєте;
  • Натисніть — Сплатити.
Таким чином підприємці зможуть сплачувати податки вчасно зі свого смартфона та з будь-якого місця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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