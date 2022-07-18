Фонд, що фінансував "Північний потік-2", розірве зв'язки з російським проєктом — Finance.ua
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Фонд, що фінансував "Північний потік-2", розірве зв'язки з російським проєктом

Енергетика
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Фонд, що фінансував "Північний потік-2", розірве зв'язки з російським проєктом
Фонд, що фінансував "Північний потік-2", розірве зв'язки з російським проєктом
Німецький громадський фонд, створений для допомоги російському «Газпрому» в завершенні будівництва газопроводу «Північний потік-2», хоче розірвати всі зв’язки з проєктом.
Для цього фонду доведеться заплатити 12 млн євро ($12,10 млн), щоб погасити зобов’язання перед дочірньою компанією Nord Stream 2 AG, повідомив газеті Welt am Sonntag голова фонду Ервін Зеллеринг.
Газета зазначила, що фонд поки не уточнив, чи стануть санкції перешкодою для переказу грошей.
Створений в 2021 році на пожертвування в 20 млн євро від компанії Nord Stream 2 AG і 200 тис. євро від уряду Мекленбург — Передня Померанія, фонд має комерційний підрозділ для покупки і володіння активами, необхідними для завершення проєкту.
У лютому Німеччина призупинила будівництво газопроводу вартістю $11 млрд після розриву відносин з москвою напередодні вторгнення росії в Україну. Незабаром після цього прем’єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія оголосив, що фонд буде ліквідований.
Зеллерінг, глава фонду, повідомив виданню, що його установа хоче розірвати всі зв’язки з «Північним потоком-2» після виплати 12 млн євро за зобов’язаннями швейцарської компанії Nord Stream 2 AG.
Близько 10 млн євро із загальної суми припадають на доходи від продажу обладнання, приладів і матеріалів, а також закупівель, які свого часу фінансувала компанія Nord Stream 2, повідомила Welt am Sonntag з посиланням на фонд.
Крім того, фонд поверне компанії 2 млн євро, які він взяв в якості авансових платежів, додала газета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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