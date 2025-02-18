Фонд держмайна минулого тижня реалізував активів на 40,6 млн грн: найдорожчий об’єкт — Finance.ua
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Фонд держмайна минулого тижня реалізував активів на 40,6 млн грн: найдорожчий об’єкт

Фондовий ринок
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Фонд держмайна минулого тижня реалізував активів на 40,6 млн грн: найдорожчий об’єкт
Фонд держмайна минулого тижня реалізував активів на 40,6 млн грн: найдорожчий об’єкт
За підсумками 13 успішних приватизаційних аукціонів Фонд державного майна залучив до бюджету 40,6 млн грн.
Про це пресслужба фонду повідомила у Фейсбуці.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 13 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 40,60 млн гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 90 учасників, тобто у середньому на лот припадало 6,9 охочих отримати у власність об’єкти», — йдеться в повідомленні.
Фонд держмайна минулого тижня реалізував активів на 40,6 млн грн: найдорожчий об’єкт
Найдорожчим об’єктом минулого тижня стала адмінбудівля у Черкасах.
Участь у торгах взяли 11 потенційних інвесторів, у результаті фінальна ціна об’єкта становила 21 млн грн. Крім того, переможець додатково має сплатити 4,2 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 25,2 млн грн.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій єдині майнові комплекси ДП «Екотрансенерго» та ДП «Київоблбудінвест».
За матеріалами:
Finance.ua
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