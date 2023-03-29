Фонд держмайна готується до приватизації конфіскованого Демурінського ГЗК — Finance.ua

Фонд держмайна готується до приватизації конфіскованого Демурінського ГЗК Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Фонд державного майна готується виставити на приватизацію Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який до конфіскації належав російському бізнесмену Міхаілу Шелкову.

Про це очільник Фонду державного майна Рустем Умєров розповів в інтерв’ю Forbes.

Він зазначив, що до Фонду вже передали активи президента-втікача Віктора Януковича та російського олігарха Владіміра Євтушенкова, а також Демурінський ГЗК, який донедавна належав російському олігарху Міхаілу Шелкову.

«Демурінський ГЗК готуємо виставляти на приватизацію. Щодо інших активів ще ведемо роботу з прийняття в управління», — розповів Умєров та уточнив, що із передачею до Фонду інших російських активів, що будуть конфісковані, їх також відправлять на приватизацію.

Також Умєров зауважив, що Миколаївський глиноземний завод Олега Дерипаски досі юридично не надійшов в управління ФДМУ. Проте щойно це станеться, у Фонді планують «швидко виставляти на аукціон».

«Загалом на підготовку обʼєкта до приватизації потрібно від 60–90 днів. Реально почати приватизацію заводу у другому-третьому кварталі цього року», — додав Умєров.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.