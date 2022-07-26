Fitch прогнозує скорочення ВВП України на третину — Finance.ua
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Fitch прогнозує скорочення ВВП України на третину

Казна та Політика
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ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%.
Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Згідно з ним, очікувана інфляція на кінець 2022 року становитиме 30%, а в 2023 році її середній показник може скласти 20%.
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в поточному році може скласти 2% ВВП, а наступному році буде дефіцит 1,6%.
Агентство прогнозує, що дефіцит держбюджету України в 2022 році сягне 29,1% ВВП, а в 2023 році становитиме 22,4% ВВП.
Як наслідок, держборг може зрости на 48.п.п. у 2022 році до 92% ВВП і 103% ВВП на кінець 2023 року (це без урахування гарантованого державою боргу, який становить біля 8% ВВП).
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний). Агентство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт).
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Фінансовий клуб
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