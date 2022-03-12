Фінська авіакомпанія Finnair буде перевозити українців майже безкоштовно — Finance.ua

Фінська авіакомпанія Finnair буде перевозити українців майже безкоштовно

Вчора 17:45 — Особисті фінанси

Фінська авіакомпанія Finnair буде перевозити українців майже безкоштовно

Фінська авіакомпанія Finnair підтримує українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта та Праги в Хельсінкі в березні.

Про це повідомляє LowcostAvia

«Фінська авіакомпанія Finnair оголосила про підтримку українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта і Праги в Гельсінкі. Придбати авіаквитки зі знижкою можна на офіційному сайті авіакомпанії за умови використання коду Ukraine95. Пропозицією можна скористатися на рейси у березні», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Finnair також повідомила, що підтримує жертв війни в Україні через UNICEF, а клієнти авіакомпанії направили на благодійність на користь України бонусних миль на понад 200 тисяч євро.

Довідка Finance.ua:

Finnair — найбільший авіаперевізник у Фінляндії, який здійснює як внутрішні, так і міжнародні рейси.

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