Фінська авіакомпанія Finnair буде перевозити українців майже безкоштовно — Finance.ua
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Фінська авіакомпанія Finnair буде перевозити українців майже безкоштовно

Вчора 17:45Особисті фінанси
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Фінська авіакомпанія Finnair буде перевозити українців майже безкоштовноФінська авіакомпанія Finnair буде перевозити українців майже безкоштовно
Фінська авіакомпанія Finnair підтримує українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта та Праги в Хельсінкі в березні.
Про це повідомляє LowcostAvia.
«Фінська авіакомпанія Finnair оголосила про підтримку українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта і Праги в Гельсінкі. Придбати авіаквитки зі знижкою можна на офіційному сайті авіакомпанії за умови використання коду Ukraine95. Пропозицією можна скористатися на рейси у березні», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Finnair також повідомила, що підтримує жертв війни в Україні через UNICEF, а клієнти авіакомпанії направили на благодійність на користь України бонусних миль на понад 200 тисяч євро.

Довідка Finance.ua:

  • Finnair — найбільший авіаперевізник у Фінляндії, який здійснює як внутрішні, так і міжнародні рейси.
За матеріалами: УНІАН
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