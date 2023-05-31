Фінкомпанії підвищують рівень фінансової інклюзії в Україні — Finance.ua

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Фінкомпанії підвищують рівень фінансової інклюзії в Україні

У 2023 році український фінтех переживає відродження , — повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Національного банку України. Так, за три місяці поточного року сума оформлених небанківських кредитів зросла на 39% та сягнула 9,23 млрд грн. За цей час було укладено майже 1,9 млн нових договорів. Це на 18% більше, аніж у IV кварталі минулого року.

За даними лідера фінтех-ринку компанії Мoneyveo , їм вдалося наростити клієнтську базу після призупинення діяльності на початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні кількість користувачів сервісу сягає 1,26 млн осіб.

«Під час війни в українців особливо зросла потреба у швидких і доступних кредитних коштах на покриття нагальних фінансових потреб, таких як неочікувані витрати або погашення заборгованостей — сплата за газопостачання, електроенергію тощо, — розказує СЕО Moneyveo Сергій Сінченко. — Щоденно наші оператори з контакт-центру чують подяки від клієнтів саме за швидкість та доступність послуги. Ми широко застосовуємо цифрові технології, і це дозволяє навіть під час війни дбати про ефективність процесу надання кредитів та забезпечити зручний доступ до своїх послуг».

За словами Сергія, для зручності клієнтів у Манівео втілили низку продакт-інновацій в період повномасштабної війни: змінили платформу сайту на Angular та перейшли на технологію React в мобільному застосунку. Крім того, додали для клієнтів можливість входу до Особистого кабінету через SMS та спростили додавання картки при подачі заявки на оформлення кредиту; реалізували можливість отримання добору коштів на будь-яку картку користувача; запустили push-сповіщення в мобільному застосунку для інформування клієнтів про акції, промокоди та стан кредиту. Для того, щоб клієнт міг швидше і легше знайти потрібну інформацію на сайті, були розроблені окремі інформаційні сторінки з детальними поясненнями: «Як сплатити кредит» і «Як оформити кредит».

Про високу затребуваність послуг компанії свідчать топові позиції в категорії «Фінанси» в магазинах застосунків, де Moneyveo знаходиться в лідерах, конкуруючи з провідними банками. Сервіс досяг оцінки 4,8 (з 5 можливих балів) в AppStore та 4,7 (з 5 балів) — у PlayMarket.

За матеріалами: Moneyveo

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