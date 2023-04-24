ФГВФО почав виплати наступним чергам кредиторів «Айбокс Банку» — Finance.ua

ФГВФО почав виплати наступним чергам кредиторів «Айбокс Банку»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 21 квітня почав здійснювати виплати кредиторам «Айбокс Банк» другої, третьої, шостої та сьомої черг.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
Зокрема погашенню підлягають вимоги:
- 22 кредиторів другої черги на суму 3 216,72 грн, що становить 100% від загальної суми другої черги;
- одного кредитора третьої черги на суму 318 794 408,92 грн;
- 958 кредиторів шостої черги на суму 3 209 668,49 грн, що становить 100% від загальної суми шостої черги;
- 3677 кредиторів сьомої черги на суму 459 831 811,83 грн, що становить 100% від загальної суми сьомої черги.
Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів АТ «Айбокс Банк».
Що треба знати про черги
- Друга черга кредиторів — це вимоги щодо виплати зарплати, заборгованість за якою виникла до початку ліквідації банку.
- Третя — вимоги Фонду на суму, виплачену вкладникам як гарантоване відшкодування.
- Шоста — це вимоги фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, платежі яких або платежі на ім’я яких були заблоковані в банку.
- Сьома — вимоги інших вкладників та юридичних осіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами.
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