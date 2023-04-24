ФГВФО почав виплати наступним чергам кредиторів «Айбокс Банку» — Finance.ua

ФГВФО почав виплати наступним чергам кредиторів «Айбокс Банку» Сьогодні 14:36 — Кредит&Депозит

ФГВФО почав виплати наступним чергам кредиторів «Айбокс Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 21 квітня почав здійснювати виплати кредиторам «Айбокс Банк» другої, третьої, шостої та сьомої черг.

Про це Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Зокрема погашенню підлягають вимоги:

22 кредиторів другої черги на суму 3 216,72 грн, що становить 100% від загальної суми другої черги;

одного кредитора третьої черги на суму 318 794 408,92 грн;

958 кредиторів шостої черги на суму 3 209 668,49 грн, що становить 100% від загальної суми шостої черги;

3677 кредиторів сьомої черги на суму 459 831 811,83 грн, що становить 100% від загальної суми сьомої черги.

Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів АТ «Айбокс Банк».

Що треба знати про черги

Друга черга кредиторів — це вимоги щодо виплати зарплати, заборгованість за якою виникла до початку ліквідації банку.

Третя — вимоги Фонду на суму, виплачену вкладникам як гарантоване відшкодування.

Шоста — це вимоги фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, платежі яких або платежі на ім’я яких були заблоковані в банку.

Сьома — вимоги інших вкладників та юридичних осіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами.

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