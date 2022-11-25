Федоров назвав регіони, у яких найкраща та найгірша ситуація з роботою станцій мобзв'язку — Finance.ua

Федоров назвав регіони, у яких найкраща та найгірша ситуація з роботою станцій мобзв'язку Сьогодні 09:15

Найкраща ситуація з роботою базових станцій мобільного зв’язку у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях, а у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.

«Зв’язок в Україні поступово відновлюється. Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях. У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі маємо труднощі. Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок», — написав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Також Федоров додав, що телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких уряд передав раніше.

За словами речника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Володимира Кондрашова, станом на ранок 24 листопада в Україні працювали близько 44% базових станцій мобільних операторів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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