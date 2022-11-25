Федоров назвав регіони, у яких найкраща та найгірша ситуація з роботою станцій мобзв'язку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Федоров назвав регіони, у яких найкраща та найгірша ситуація з роботою станцій мобзв'язку

111
Найкраща ситуація з роботою базових станцій мобільного зв’язку у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях, а у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.
«Зв’язок в Україні поступово відновлюється. Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях. У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі маємо труднощі. Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок», — написав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Читайте також
Також Федоров додав, що телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких уряд передав раніше.
За словами речника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Володимира Кондрашова, станом на ранок 24 листопада в Україні працювали близько 44% базових станцій мобільних операторів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.