Українська ІТ-компанія FAVBET Tech увійшла до топ-5 найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City» за підсумками перших трьох кварталів 2025 року. За цей період FAVBET Tech перерахувала до державного бюджету понад ₴650 мільйонів податків.

«FAVBET Tech є резидентом Дія. City з 2022 року та стабільно збільшує обсяги платежів в український бюджет. Податкова дисципліна ІТ-сектору не лише сприяє розвитку галузі, але й забезпечує економічну стійкість, підтримку соціальної сфери та обороноздатність держави», — зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

З моменту запуску «Дія.City» її резиденти вже сплатили понад ₴53 мільярди податків. Лише за три квартали 2025 року до держбюджету надійшло понад ₴22 мільярди, що на 22% більше, ніж за весь попередній рік. Наразі простір об’єднує майже 2 900 технологічних компаній, у яких працює близько 130 тисяч ІТ-спеціалістів, тобто понад 80% українського техсектору.

Паралельно з операційною діяльністю FAVBET Tech інвестує у R&D-проєкти військового спрямування. Компанія розробляє програмно-апаратні комплекси FPV-дронів, які передаються підрозділам для виконання розвідувальних і ударних задач. Також спеціалісти працюють над AI-комплексами для аналізу розвідданих, що підвищують швидкість та точність ідентифікації цілей на полі бою.

Окремий напрям — підтримка підготовки військових до протидії ворожим БпЛА. Favbet Tech співпрацює з десантно-штурмовими військами, підтримує постачання антидронових рушниць і створення тренажерних систем для навчання виявленню й придушенню ворожих БпЛА.

Крім того, компанія була партнером ГО «КіберПолк» у сфері кіберзахисту, а також підтримала розширення інженерної школи «Дронарня», що дозволило подвоїти кількість місць для навчання військових збірці та ремонту безпілотників.

У 2025 році FAVBET Tech увійшла до рейтингу «Топ-50 IT-компаній України» за версією DOU, а також виступила партнером ключових галузевих подій — Forbes AI Day 2025 у Києві, IT Arena 2025 у Львові та щоквартальних зустрічей Diia. City Union.

За словами Артема Скрипника, довгостроковою метою FAVBET Tech залишається сталий розвиток, підтримка інноваційної економіки та розширення технологічних переваг України в безпековій сфері.

