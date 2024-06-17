Фахівці обрали 5 найкращих ноутбуків для роботи у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фахівці обрали 5 найкращих ноутбуків для роботи у 2024 році

Фондовий ринок
8
Фахівці обрали 5 найкращих ноутбуків для роботи у 2024 році
Фахівці обрали 5 найкращих ноутбуків для роботи у 2024 році
Фахівці авторитетного порталу TechRadar протестували сотню різних ноутбуків і знайшли серед них фаворитів, які підходять для щоденних робочих завдань.
Вибір ноутбука залежить від низки чинників: розміру дисплея, форм-фактора, загальної продуктивності і, звісно, ціни. У наведеній нижче добірці представлені моделі, які допоможуть вам легко знайти відповідний ноутбук залежно від ваших потреб.
  • Найкращий загалом — Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8. Коли справа доходить до найкращих робочих ноутбуків, ви не помилитеся, вибравши ThinkPad. Це міцні ноутбуки, розраховані на довгі роки роботи. ThinkPad X1 Yoga Gen 8 з потужним процесором і ШІ-функціями вважається найкращою моделлю на ринку.
  • Бюджетний варіант — Acer Travelmate P4. У TechRadar кажуть, що попри свою дешевизну, цей бюджетний бізнес-ноутбук може похвалитися 14-годинним часом роботи, корпусом з алюмінієво-магнієвого сплаву і легкою вагою.
  • Найкращий MacBook — Apple MacBook Air 15. Дисплей Liquid Retina передає чудову картинку з роздільною здатністю 2880×1864 пікселів, а широке колірне охоплення P3 роблять цей його ідеальним вибором для роботи з фотографіями. Але головна фішка цієї моделі — її форм-фактор і невелика вага.
  • Для творців контенту — AsusZenbook Pro 14 Duo OLED. Він відрізняється унікальною конфігурацією з двома дисплеями. А потужності достатньо для виконання більшості сучасних робочих і творчих завдань.
  • Ноутбук 2 в 1 — Lenovo Yoga Book 9i. Найкраща реалізація технології подвійного екрана; ідеально підходить для багатозадачних людей, яким потрібно набагато більше місця на екрані.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Кредит онлайн на карту 💰

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.