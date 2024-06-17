Фахівці обрали 5 найкращих ноутбуків для роботи у 2024 році — Finance.ua

Фахівці обрали 5 найкращих ноутбуків для роботи у 2024 році Сьогодні 23:21 — Фондовий ринок

Фахівці обрали 5 найкращих ноутбуків для роботи у 2024 році

Фахівці авторитетного порталу TechRadar протестували сотню різних ноутбуків і знайшли серед них фаворитів, які підходять для щоденних робочих завдань.

Вибір ноутбука залежить від низки чинників: розміру дисплея, форм-фактора, загальної продуктивності і, звісно, ціни. У наведеній нижче добірці представлені моделі, які допоможуть вам легко знайти відповідний ноутбук залежно від ваших потреб.

Найкращий загалом — Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8. Коли справа доходить до найкращих робочих ноутбуків, ви не помилитеся, вибравши ThinkPad. Це міцні ноутбуки, розраховані на довгі роки роботи. ThinkPad X1 Yoga Gen 8 з потужним процесором і ШІ-функціями вважається найкращою моделлю на ринку.

— Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8. Коли справа доходить до найкращих робочих ноутбуків, ви не помилитеся, вибравши ThinkPad. Це міцні ноутбуки, розраховані на довгі роки роботи. ThinkPad X1 Yoga Gen 8 з потужним процесором і ШІ-функціями вважається найкращою моделлю на ринку. Бюджетний варіант — Acer Travelmate P4. У TechRadar кажуть, що попри свою дешевизну, цей бюджетний бізнес-ноутбук може похвалитися 14-годинним часом роботи, корпусом з алюмінієво-магнієвого сплаву і легкою вагою.

— Acer Travelmate P4. У TechRadar кажуть, що попри свою дешевизну, цей бюджетний бізнес-ноутбук може похвалитися 14-годинним часом роботи, корпусом з алюмінієво-магнієвого сплаву і легкою вагою. Найкращий MacBook — Apple MacBook Air 15. Дисплей Liquid Retina передає чудову картинку з роздільною здатністю 2880×1864 пікселів, а широке колірне охоплення P3 роблять цей його ідеальним вибором для роботи з фотографіями. Але головна фішка цієї моделі — її форм-фактор і невелика вага.

— Apple MacBook Air 15. Дисплей Liquid Retina передає чудову картинку з роздільною здатністю 2880×1864 пікселів, а широке колірне охоплення P3 роблять цей його ідеальним вибором для роботи з фотографіями. Але головна фішка цієї моделі — її форм-фактор і невелика вага. Для творців контенту — AsusZenbook Pro 14 Duo OLED. Він відрізняється унікальною конфігурацією з двома дисплеями. А потужності достатньо для виконання більшості сучасних робочих і творчих завдань.

Ноутбук 2 в 1 — Lenovo Yoga Book 9i. Найкраща реалізація технології подвійного екрана; ідеально підходить для багатозадачних людей, яким потрібно набагато більше місця на екрані.

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УНІАН За матеріалами:

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