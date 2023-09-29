Evergrande продав супер’яхту за $30 мільйонів у рамках розпродажу непрофільних активів — Finance.ua

Evergrande продав супер’яхту за $30 мільйонів у рамках розпродажу непрофільних активів Сьогодні 19:45

Evergrande продав супер’яхту за $30 мільйонів у рамках розпродажу непрофільних активів

Китайський девелопер Evergrande Group продав розкішну супер’яхту приблизно за 32 мільйони доларів на початку цього року, що призвело до подальшого скорочення офшорних активів компанії, оскільки її криза посилилася, і вона намагалась скласти план реструктуризації боргу.

Про це пише Reuters.

Очікується, що власники офшорних облігацій Evergrande загострять свою увагу на офшорних активах, оскільки план реструктуризації боргу девелопера «гальмується», а засновник компанії зараз перебуває під слідством.

Процес реструктуризації боргу ще більше ускладнився на цьому тижні після того, як Evergrande заявила, що не може випустити нові облігації через розслідування щодо свого головного китайського підрозділу. Аналітики кажуть, що затримки з реструктуризацією боргу підвищують ризик ліквідації компанії.

Evergrande продала 60-метрову супер’яхту Event за 30 мільйонів євро (32 мільйони доларів) в рамках процесу продажу непрофільних активів, розповіли два джерела, обізнані з цим питанням. Третє джерело підтвердило факт продажу яхти.

Представник Evergrande не одразу відповів на запит Reuters про коментар.

Довідка Finance.ua:

китайський мільярдер та голова девелоперської компанії China Evergrande Group Хуей Ка Янь знаходиться під домашнім арештом та наглядом поліції;

акції китайської Evergrande Group впали другу сесію поспіль, знизившись на 8% після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями;



китайський девелопер Evergrande заявив, що, у зв’язку з розслідуванням щодо її флагманського підрозділу Hengda Real Estate Group, він не зміг виконати вимоги для випуску нових облігацій в рамках плану реструктуризації боргу.



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