Ердоган заявив, що путін погодився на продовження «зернової угоди» — Finance.ua
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Ердоган заявив, що путін погодився на продовження «зернової угоди»

Аграрний ринок
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Ердоган заявив, що путін погодився на продовження «зернової угоди»
Ердоган заявив, що путін погодився на продовження «зернової угоди»
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що президент росії володимир путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується наступного тижня.
«Ми домовилися про продовження чорноморського зернового коридору», — сказав Ердоган журналістам, повідомляє AFP.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш цього тижня надіслав путіну лист про продовження угоди. Він підтримує усунення перешкод для експорту добрив, на що скаржилася москва.
Ердоган сподівається, «що цим листом ми забезпечимо продовження зернового коридору нашими спільними зусиллями та зусиллями росії».
Проте ще кілька годин тому речник президента рф дмитро пєсков заявив, що «нових елементів щодо продовження участі росії в зерновій угоді немає». Про продовження угоди він не повідомляв.
путін неодноразово погрожував не продовжувати її через нібито перешкоди російському експорту.
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. Нинішній термін дії «зернової угоди» спливає 17 липня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Радіо Свобода
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