Енергосистема України працює стабільно, необхідності економити нема — Міненерго

Вчора 21:41 — Енергетика

Енергосистема України працює стабільно, необхідності економити нема — Міненерго

Українська енергосистема працює стабільно, незважаючи на прицільну руйнування російськими військами об’єктів енергетичної інфраструктури.

Потреби спеціально скорочувати споживання електроенергії немає, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«У зоні ведення активних бойових дій дуже багато пошкоджень. Ми працюємо над відновленням електропостачання. Але, на жаль, нам вдається відновлювати не так швидко, як відбувається пошкодження та руйнування», — зазначив міністр.

На сьогоднішній день у зоні бойових дій без електропостачання залишається 979,5 тис. домогосподарств, повністю відключено Маріуполь.

«Але якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни загалом, вона стабільна. Нагадаю, що з першого дня війни наша система працює у ізольованому режимі. Виробництво електроенергії відповідає споживанню. У нас є відповідні резерви у разі потреби», — наголосив Галущенко.

Нині максимально споживана потужність становить близько 14,5–15 тис. МВт. «У звичайних умовах за такої погоди цей пік був би вищим за 20 тис. МВт», — додав він.

Міністр назвав російськими фейками заклики до економії енергоспоживання. У такий спосіб агресор намагався порушити стабільність української енергосистеми. «Адже якщо відбувається різке зменшення споживання, то складно забезпечити необхідну частоту в енергосистемі — 50 Гц», — пояснив він.

«Система надійна, і немає на сьогоднішній день жодних підстав, щоб свідомо зменшувати споживання», — наголосив Галущенко.

Він також закликав усіх українців, які мають можливість, вчасно сплатити за комунальні послуги, щоб підтримати здатність підприємств енергетичного сектору і надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.

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