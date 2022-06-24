Енергоатом за час війни зазнав збитків на понад 40 мільярдів — Finance.ua

Енергоатом за час війни зазнав збитків на понад 40 мільярдів 24.06.2022, 06:20 — Фондовий ринок

Енергоатом за час війни зазнав збитків на понад 40 мільярдів

За час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну загальна сума збитків НАЕК «Енергоатом» вже перевищує 40 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Втрати компанії через бойові дії вже перевищують 40 млрд грн. Та попри всі виклики Енергоатом продовжує працювати на користь України», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, президент НАК «Енергоатом» Петро Котін 13 червня заявляв, що обсяги шкоди, завданої російським агресором, оцінюються у близько 40 млрд грн. Це знищені під час обстрілів і пожеж корпуси, пошкоджене обладнання на Запорізькій АЕС, а також втрати від вимушеного скорочення виробництва електроенергії.

Запорізька АЕС та Енергодар із 4 березня тимчасово захоплені агресором. На майданчику атомної електростанції, окрім військових російської федерації, тривалий час незаконно перебувають представники росатома.

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Укрінформ За матеріалами:

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