Енергетична криза у світі: 10 способів знизити споживання палива — Finance.ua

Енергетична криза у світі: 10 способів знизити споживання палива

Вчора 21:05

Міжнародна енергетична агенція (МЕА) представила свої рекомендації, які зможуть знизити споживання нафти на планеті. Якщо всі країни дотримуватимуться цих правил, то за дуже короткий час можна зменшити попит на 2,7 млн барелів на добу.

Для порівняння, в середньому за добу росія експортує трохи більше ніж 4,5 мільйона барелів. Тобто якщо одночасно у світі знизити споживання і підвищити видобуток, то впливу російського фактора на нафтовий ринок можна уникнути.

Рекомендації МЕА щодо економії:

Зниження обмеження швидкості на автомагістралях не менше, ніж на 10 км/год. Результат: економія близько 290 тис. барелів на день для легкових автомобілів та додатково 140 тис. б/д для вантажівок. Усього 430 тис. барелів на день. По можливості працюйте з дому до трьох днів на тиждень. Результат: один день на тиждень заощаджує близько 170 тис. б/д; три дні заощаджує близько 500 тис. б/д. Неділя без автомобілів у містах. Результат: щонеділі економиться близько 380 тис. б/д; одна неділя на місяць заощаджує 95 тис. б/д. Стимулювати перехід на громадський транспорт, заохочувати ходьбу та їзду велосипедом. Результат: економія близько 330 тис. б/д. Альтернативний під’їзд приватних автомобілів до доріг у великих містах. Результат: економія близько 210 тис. б/д. Розширити спільне використання автомобілів та впровадити методи скорочення витрати палива. Результат: економія близько 470 тис. б/д. Сприяння ефективному водінню вантажних автомобілів та доставці товарів. Результат: економія близько 320 тис. б/д. Використання високошвидкісних та нічних поїздів замість літаків, де це можливо. Результат: економія близько 40 тис. б/д. Уникайте ділових авіаперельотів, якщо є альтернативні варіанти. Результат: економія близько 260 тис. б/д. Активізувати використання електричних і більш фективних транспортних засобів. Результат: економія близько 100 тис. б/д.

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