Ембарго на деревину з рф коштуватиме їй 6 мільярдів доларів щороку — Finance.ua

Ембарго на деревину з рф коштуватиме їй 6 мільярдів доларів щороку

Вчора 22:04 — Світ

Через санкції Євросоюзу рф втратила можливість постачати лісопродукцію на близько 6 млрд доларів на рік, а переорієнтація на Китай не покриє втрати.

Про це повідомляє російський Коммерсантъ

Під санкції Євросоюзу з огляду на даних 2021 року, за розрахунками «Рослісінфоргу», потрапило експортного товару на 6 млрд доларів.

На країни світу, які запроваджували будь-які санкції проти рф за вторгнення в Україну, припадало 45,8% всього експорту лісопродукції, з яких 75% — на ЄС. Торік лісопродукції було проекспортовано на 17,5 млрд доларів, що на майже 40% більше,ніж у 2020 році. Ще 9% постачалося на ринок США, які поки не запровадили ембарго на російську деревину.

Під заборону ЄС на імпорт лісопродукції з рф потрапили:

деревина та вироби з неї,

деревне вугілля,

деревна маса,

крафт-папір та деякі види крафт-картону,

меблі та їх частини.

Крім цього, блок заборонив постачати в росію фанеру, папір та картон, а також меламінові та фенольні смоли, поліуретани. Останні використовуються для виробництва сполучника для деревинно-плитного сегменту та клеєної деревної продукції.

Але найважливіший ринок збуту російської продукції лісопереробки — Китай — також може згодом опинитися під впливом обмежувальних заходів, оскільки реалізація продукції, виготовленої з російських пиломатеріалів, у країни ЄС та США може бути припинена.

Оперативно і в повному обсязі перенаправити весь обсяг лісової продукції, що потрапила під заборону, на китайський ринок російським експортерам навряд чи вдасться з двох причин. Перша — через пандемію Китай запровадив суорий карантин, а сектор нерухомості у стагнації, що означає дуже слабкий попит на будівельні матеріали.

А друга причина полягає у тому, що реалізувати до Китаю нішеву продукцію з вузького сегменту, яка відправлялася до країн ЄС, Британії, США, Австралії, за конкурентними цінами без дисконту та в повному обсязі точно не вдасться.

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