Ембарго на деревину з рф коштуватиме їй 6 мільярдів доларів щороку — Finance.ua
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Ембарго на деревину з рф коштуватиме їй 6 мільярдів доларів щороку

Вчора 22:04Світ
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Через санкції Євросоюзу рф втратила можливість постачати лісопродукцію на близько 6 млрд доларів на рік, а переорієнтація на Китай не покриє втрати.
Про це повідомляє російський Коммерсантъ.
Під санкції Євросоюзу з огляду на даних 2021 року, за розрахунками «Рослісінфоргу», потрапило експортного товару на 6 млрд доларів.
На країни світу, які запроваджували будь-які санкції проти рф за вторгнення в Україну, припадало 45,8% всього експорту лісопродукції, з яких 75% — на ЄС. Торік лісопродукції було проекспортовано на 17,5 млрд доларів, що на майже 40% більше,ніж у 2020 році. Ще 9% постачалося на ринок США, які поки не запровадили ембарго на російську деревину.
Під заборону ЄС на імпорт лісопродукції з рф потрапили:
  • деревина та вироби з неї,
  • деревне вугілля,
  • деревна маса,
  • крафт-папір та деякі види крафт-картону,
  • меблі та їх частини.
Крім цього, блок заборонив постачати в росію фанеру, папір та картон, а також меламінові та фенольні смоли, поліуретани. Останні використовуються для виробництва сполучника для деревинно-плитного сегменту та клеєної деревної продукції.
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Але найважливіший ринок збуту російської продукції лісопереробки — Китай — також може згодом опинитися під впливом обмежувальних заходів, оскільки реалізація продукції, виготовленої з російських пиломатеріалів, у країни ЄС та США може бути припинена.
Оперативно і в повному обсязі перенаправити весь обсяг лісової продукції, що потрапила під заборону, на китайський ринок російським експортерам навряд чи вдасться з двох причин. Перша — через пандемію Китай запровадив суорий карантин, а сектор нерухомості у стагнації, що означає дуже слабкий попит на будівельні матеріали.
А друга причина полягає у тому, що реалізувати до Китаю нішеву продукцію з вузького сегменту, яка відправлялася до країн ЄС, Британії, США, Австралії, за конкурентними цінами без дисконту та в повному обсязі точно не вдасться.
За матеріалами: Економічна Правда
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