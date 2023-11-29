Експорт української агропродукції в ЄС: Єврокомісія не побачила негативних наслідків — Finance.ua

Експорт української агропродукції в ЄС: Єврокомісія не побачила негативних наслідків Вчора 15:34 — Казна та Політика

Експорт української агропродукції в ЄС: Єврокомісія не побачила негативних наслідків

В Європейській комісії на даний момент не спостерігають серйозних негативних наслідків для ринків країн ЄС від експорту української сільськогосподарської продукції.

Цю інформацію було оголошено під час засідання комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та розвитку, що відбулося в Брюсселі.

Депутати обмінялися думками з представниками Єврокомісії про можливі ризики для фермерів ЄС внаслідок збільшення постачання української продукції. Зокрема, П'єр Баску, директор з питань сталого розвитку та підтримки доходів Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії, повідомив, що вони відстежують обсяги й цінову динаміку імпортної ціни на національному й рівні ЄС та публікують моніторинговий звіт кожні два місяці.

«Поки що ми не бачимо якихось дуже значних негативних наслідків для сільськогосподарського ринку ЄС», — зазначив чиновник.

Крім того, Єврокомісія працює над створенням «коридорів солідарності» та зменшенням витрат на транзит, оскільки прагне, щоб Україна продовжувала робити внесок у світову продовольчу безпеку та могла експортувати свою продукцію в ЄС та за його межі.

Зокрема, українська економіка отримала суттєву підтримку від «коридорів солідарності», що дозволило експортувати понад 108 мільйонів тонн товарів та імпортувати 38 мільйонів тонн іншої продукції на загальну суму 123 мільярди євро завдяки відкриттю так званого «чорноморського маршруту».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.