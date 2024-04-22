Експорт українського меду в І кварталі зріс на 93% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експорт українського меду в І кварталі зріс на 93%

Казна та Політика
34
У першому кварталі 2024 року експорт агропродовольчої продукції з України склав близько 6,5 млрд доларів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, експорт меду значно зріс.
Про це повідомляє пресслужба Української асоціації аграрного експорту (УААЕ).
Згідно з даними останніх звітів, загальний обсяг експорту меду склав майже 23 тисячі тонн на суму 44 мільйони доларів, що на 93% більше порівняно з попередніми періодами. Водночас, експортна ціна на мед знизилася і наразі становить 1909 доларів за тонну.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.