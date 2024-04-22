Експорт українського меду в І кварталі зріс на 93% — Finance.ua

Експорт українського меду в І кварталі зріс на 93% Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

У першому кварталі 2024 року експорт агропродовольчої продукції з України склав близько 6,5 млрд доларів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, експорт меду значно зріс.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації аграрного експорту (УААЕ).

Згідно з даними останніх звітів, загальний обсяг експорту меду склав майже 23 тисячі тонн на суму 44 мільйони доларів, що на 93% більше порівняно з попередніми періодами. Водночас, експортна ціна на мед знизилася і наразі становить 1909 доларів за тонну.

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