Експорт нафти зі США зріс до максимуму з 90-х — Finance.ua
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Експорт нафти зі США зріс до максимуму з 90-х

Енергетика
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Експорт нафти зі США зріс до максимуму з 90-х
Експорт нафти зі США зріс до максимуму з 90-х
США проекспортували найбільше сирої нафти та нафтопродуктів за три десятиліття, оскільки економіки, які страждають від нестачі енергоносіїв, перенаправляють потоки на Штати.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на урядові дані.
Так, понад 11 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема, дизельного палива, експортувалося з портів США минулого тижня. Це найбільший показник з лютого 1991 року, відколи триває фіксація даних.
Зростання в енергетичному експорті передусім зумовлене нарощенням поставок дизельного пального (+20%). Закордонні продажі сирої нафти перевищили 4 мільйони барелів на добу другий тиждень поспіль — вперше після того, як наприкінці 2015 року законодавці скасували десятирічну заборону на експорт.
Європа та Азія наразі борються з одними з найгірших енергетичних криз в історії, і незабаром поставки нафти можуть скоротитися ще більше. Раніше міністр нафти Саудівської Аравії заявив, що альянс ОПЕК+ розгляне можливість скорочення видобутку, щоб усунути дислокацію між ф’ючерсною торгівлею та основними силами попиту та пропозиції.
Нагадаємо, ціни на нафту впали в середу після зростання майже на 4% попереднього дня через зниження побоювань щодо неминучого скорочення видобутку ОПЕК+.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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