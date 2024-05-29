Експорт нафти з росії обвалився до двомісячного мінімуму, — Bloomberg Сьогодні 18:00

Нафта

Середній чотиритижневий експорт сирої нафти з росії знижується третій тиждень, при цьому постачання досягло двомісячного мінімуму перед зустріччю країн ОПЕК+, яка відбудеться в неділю.

Видання Bloomberg пише, що морські поставки нафти з росії за тиждень до 26 травня впали приблизно на 170 тис. барелів на день, до 3,22 млн з 3,39 млн за тиждень до 19 травня.

Загалом 30 танкерів завантажили 22,54 млн барелів російської сирої нафти за тиждень до 26 травня: про це свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Це приблизно на 1,16 млн барелів менше, ніж минулого тижня.

Зменшення тижневих показників зумовлене меншою кількістю вантажів із чорноморського порту Новоросійська і арктичних терміналів у Мурманську, що були частково компенсовано відправленнями з тихоокеанських портів Козьміно та Пригородне.

Вантажопотік з балтійських портів рф не змінився в порівнянні з попереднім тижнем, але передбачається, що в цьому місяці він зменшиться.

Як повідомлялось, в росії пообіцяли компенсувати перевиробництво нафти порівняно з квітневим планом, в якому звинуватили «технічні моменти».

Зменшення обсягів виробництва призводить до скорочення експорту. Для рф зниження обсягів постачань ускладнило тижневе падіння цін на «чорне золото».

Раніше у травні повідомлялось, що росія знайшла, кому можна збути нафту: експерти підрахували, що сінгапурський імпорт російської нафти в цьому місяці може зрости приблизно до 415 тис метричних тонн.

Аналіз також показав, що у квітні імпорт нафти з рф до Сінгапуру збільшився до максимуму за цей рік і сягнув 329 тис тонн.

УНІАН За матеріалами:

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