Експорт «Газпрому» обвалився на 26,4% порівняно з минулим роком — Finance.ua

Експорт «Газпрому» обвалився на 26,4% порівняно з минулим роком

Вчора 06:15 — Фондовий ринок

Експорт газу компанією «Газпром» до країн далекого зарубіжжя з 1 січня по 15 квітня 2022 року становив 44,6 мільярда кубічних метрів, що на 26,4% менше, ніж за той же період 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні «Газпрому»

Президент США Джо Байден запровадив 8 березня негайне та повне ембарго на імпорт російських енергоресурсів. З початку квітня Латвія, Литва та Естонія відмовилися від російського газу. Сербія хоче зменшити свою залежність від російського газу. У країні планують із вересня 2023-го почати отримувати скраплений природний газ із Греції, а також природний газ із Азербайджану. Щоб компенсувати російські енергоресурси, Румунія підготувала податкові зміни, які розблоковують видобуток газу у Чорному морі.

Великобританія також поступово припинить імпорт російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року. Британія, на відміну від більшості європейських країн, менше залежить від російського викопного палива. Але російські поставки досі становлять 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить із Росії. При цьому Великобританія не залежить від російського природного газу, оскільки на нього припадає лише 4% загального обсягу імпортних поставок, і має намір невідкладно і повністю відмовитися від нього.

До повномасштабного вторгнення в Україну «Газпром» постачав близько 40% газу до Європи. Загалом росія спрямовувала до Європи 72% усього газового експорту.

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