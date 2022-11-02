Експорт «Газпрому» до країн далекого зарубіжжя впав на 43% — Finance.ua

Експорт «Газпрому» до країн далекого зарубіжжя впав на 43% Вчора 07:10 — Фондовий ринок

В січні-жовтні 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року російський газовий монополіст «Газпром» зменшив видобуток газу на 18,7%, а також скоротив експорт до країн далекого зарубіжжя на 42,6%. Про це сказано в повідомленні компанії.

«У січні-жовтні 2022 року „Газпром“, за попередніми даними, видобув 344 млрд куб. м газу. Це на 18,6% (на 78,8 млрд. куб. м) менше, ніж минулого року. Попит на газ компанії з газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,6% (на 11,1 млрд. куб. м). Експорт до країн далекого зарубіжжя становив 91,2 млрд куб. м — на 42,6% (на 67,6 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року. „Газпром“ постачає газ згідно з підтвердженими заявками», — сказано в повідомленні.

В «Газпромі» заявили про зростання експорту газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру». Постачання регулярно йдуть понад добові контрактні кількості.

Також в компанії зазначили, що зниження споживання газу в Європейському союзі стало ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі. За десять місяців поточного року, за першими попередніми оцінками та доступними оперативними даними, світовий попит скоротився більш ніж на 40 млрд куб. м. У цьому зниженні близько 85%, або 36 млрд куб. м — це частка 27 країн ЄС.

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